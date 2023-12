Gino Cecchettin insultato pesantemente sul web | parla il suo avvocato

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 12 dicembre 2023) Dopo la morte di Giulia, la sua famiglia è stata bersagliata sui social media, in particolare suo padree sua sorella Elena hanno ricevuto un’ondata di insulti, portando Stefano Tigani, il loro, ad intervenire per vie legali. Di fronte alle numerose mancanze di rispetto ricevute, la famiglianon è rimasta in silenzio.: pioggia di insulti sui social Dopo il funerale di Giulia, durante il qualeha tenuto un discorso toccante in ricordo della figlia, gli insulti hanno iniziato a piovere. I messaggi, secondo quanto riportato da TgCom24, contenevano anche offese rivolte alla stessa Giulia: “Me ne segnalano di continuo, a decine. Messaggi diffamatori molto pesanti. Lasciate in pace quest’uomo, abbiamo altro a cui ...