GF | nella notte Letizia si scaglia contro Sara Ricci | “Hai litigato anche con la costumista”

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 12 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Dopo la puntata del Grande Fratello Vip,Petris si sono confrontate animatamente in seguito a dei comportamenti dell’attrice che non sono piaciuti a molti concorrenti.durante la discussione, ha accusatodi essere una persona classista e snob, che si sente superiore agli altri. Dal canto suonon ha negato di sentirsi in questo modo ma ha ribadito più volte che l’immagine che ha costruito di lei è importante e deve mantenerla sempre in alto.Petris su ...