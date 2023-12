(Di martedì 12 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Spoiler GF 2023, Puntata 16 dicembre:smascheraRossetti. Le parole dell’ex concorrente del reality di Signorini () ANTICIPAZIONI GF:FA EMERGERE LA VERITA’ SUROSSETTI (CLIP)- Manca sempre meno alla nuova puntata del GF 2023, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e seguito da oltre due milioni di telespettatori, nella quale ci sarà l’eliminazione di una concorrente fra Grecia Colmenares e Sara Ricci. Nel mentre, ...

News su Gf Mirko Brunetti sbugiarda Greta (video)

Grande Fratello, Beatrice Luzzi vuole abbandonare il gioco: "Così non posso proprio restare"

... come riportato da Biccy, si è sfogata con Monia confessandole di voler lasciare la Casa : Leggi anche Greta Rossetti vuota il sacco sull'eliminazione diA cercare di far ragionare la ...

Grande Fratello, rivelazione su Mirko e Perla: "Cosa ha fatto lei prima di..." Corriere dello Sport

Mirko Brunetti nega di aver voluto un figlio con Greta, poi abbraccia Perla: Non farti ingannare Fanpage.it

Grande Fratello, pagelle: Mirko, caduta di stile (3), Rosanna chi (4), Sara che disagio (2), Max e la “sindrome di Luzzi” (3), Fiorda regina (9)

La noia. Vediamo dunque le pagelle della puntata andata in onda ieri sera. Mirko, caduta di stile I completi di Brunetti sono sempre impeccabili, la sua personalità invece pecca e come (come i ...

Mirko Brunetti sussurra all'orecchio di Perla Vatiero: «Non farti ingannare». Cosa è successo

Mirko Brunetti, eliminato dal Grande Fratello durante la puntata di sabato scorso, è rientrato nella casa più spiata d'Italia per chiarire la situazione. Per questo, ha avuto ...