Genova | fece passare per suicidio il femminicidio della moglie | arrestato grazie a un disegno della figlia

Leggi su open.online

(Di martedì 12 dicembre 2023) È statoAhmed Mustak, un uomo di 44 anni accusato deldi sua, la 32enne Sharmin Sultana, e di aver tentato di farla sua morte come un presunto. A incastrarlo è stato (anche) unpiù grande di 9 anni. Secondo quanto emerso nelle indagini dei carabinieri e dalle tesi sostenute dall’accusa, il 44enne era solito avere atteggiamenti vessatori nei confronti. Quest’ultima è stata trovata morta il 7 marzo scorso dopo essere precipitata dalla finestra di casa in via Emanuele Ferro, nel quartiere genovese di Sestri Ponente. Se in un primo momento era stata sollevata l’ipotesi del, la ...