News su Genoa, Gudmundsson sfida Haaland per il Pallone Nordico

Genoa, sorriso per Gilardino: Bani pronto per la Juve

Commenta per primo In un momento in cui le cose per ilnon vanno benissimo, come testimonia l'unica vittoria ottenuta nelle ultime sei gare tra ... Retegui e), tutti tornati a ...

Genoa, Gudmundsson sfida Haaland per il Pallone Nordico Calciomercato.com

Genoa, Eranio: "Errori individuali a Monza, Gilardino aveva schierato bene la squadra"

"Il Genoa a Monza ha perso per errori individuali, sul gol subìto ha sbagliato De Winter ma non si può dire che Gilardino non avesse schierato bene la squadra con Messias, Retegui e Gudmundsson, quest ...

Genoa, con la Juve serve l’impresa: Bani e Malinovskyi ok, Ferraris pieno

Arriva la Juventus e per fare punti serve un’impresa ma il Genoa ci deve provare con quella rabbia e determinazione un po’ perduta nelle ultime settimane ...