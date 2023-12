Gender pay gap nei dati Inps | una donna guadagna 8 mila euro in meno di un uomo

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 12 dicembre 2023) Idell’osservatorio, resi pubblici lo scorso novembre, rivelano che ilpay gap è aumentato in Italia nell’ultimo anno. Quali sono le cause alla base di questo divario? Ma soprattutto irispecchiano davvero la realtà? L’unica certezza è che ancora la strada da fare è lunga e tortuosa per raggiungere la tanto agognata parità salariale tra uomini e donne. Isulpay gap Cos’è ilpay gap? Sostanzialmente si tratta della differenza media di retribuzione lorda oraria tra donne e uomini. Il divario salariale risulta essere ancora molto elevato in Italia. Gli ultimisui lavoratori dipendenti del settore privato rivelano che le donneno 8...