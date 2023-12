Gaza, la denuncia di Msf: 'Le condizioni degli ospedali come quelle della prima guerra mondiale'

Cans ha aggiunto che i medici e gli operatori sanitari di Msf in tuttaoperano in condizioni paragonabili a quelle della Prima Guerra Mondiale, avvenuta oltre un secolo fa. "Stiamo operando sul ...

Malattie trasmissibili a Gaza, l'ONU denuncia un forte aumento QUOTIDIANO NAZIONALE

Israele-Hamas, a Gaza più di 17mila morti, l'Onu denuncia: Vicini al punto di non ritorno Fanpage.it

Zara, bufera per campagna pubblicitaria: "Offende vittime Gaza"

Zara, dal canto suo, si è difesa affermando che le foto in questione, per la campagna pubblicitaria ''The Jacket', erano state scattate prima dell'attacco sferrato da Hamas contro Israele e della ...

Mef, niente Imu per immobili occupati abusivamente

In proposito, il Mef fa presente che l'imposta non va versata per gli immobili abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt ...