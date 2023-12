Gatto scuoiato vivo nel Salernitano | commozione sui social

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La vicenda del gattino Leone,, è un atto di violenza inaccettabile, che richiama l’attenzione sulla necessità di leggi più severe per chi commette tali atrocità nei confronti degli animali. Il piccolo Leone è stato trovato a Angri, in provincia di Salerno, da volontari del Canile di Cava dei Tirreni. Nonostante gli sforzi del dottor Luigi Torio e del personale veterinario dell’ambulatorio Asl di Cava dei Tirreni, il gattino ha lottato per quattro giorni prima di soccombere alle ferite profonde inflitte da mani crudeli e ignote”. Lo rende noto con un comunicato l’associazione Animalisti Italiani, che annuncia che depositerà denuncia. Gli operatori del Canile di Cava dei Tirreni, sulla pagina Facebook dell’associazione, salutano Leone con parole commosse: “Sei diventato il Leone di tutti, ti hanno amato, ...

Una fiaccolata per Leone, il gattino morto dopo la tortura

Il micetto,vivo e preso in cura in condizioni disperate dai veterinari dell'Ambulatorio ... L'annuncio in una 'locandina anonima, senza loghi, senza firme' perché 'Leone è ildi tutti' e ...

La storia di Leone, il gatto scuoiato vivo ad Angri (Salerno): «Caccia al colpevole» Open

Angri, fiaccolata per il gatto Leone scuoiato vivo: “Volevano mangiarlo”. Il sindaco: “Chi sa parli” La Repubblica

Una fiaccolata per Leone, il gattino morto dopo la tortura

(Adnkronos) - Una fiaccolata per chiedere giustizia per Leone, il gattino torturato e salvato dal Canile di Cava De' Tirreni. Il micetto, scuoiato vivo e preso in cura in condizioni disperate dai vete ...

Gatto scuoiato vivo: eseguita l’autopsia, domenica fiaccolata degli animalisti ad Angri

StampaE’ stata eseguita l’autopsia, nella giornata di ieri, sul corpicino del gatto scuoiato vivo ad Angri. Sarà fatta giustizia per Leone, il felino morto, domenica mattina dopo un lungo e serio inte ...