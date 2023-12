Siena, cade da impalcatura: morto operaio 24enne

L'incidente mortale in un'azienda agricola diin. Il giovane è caduto mentre stava montando alcuni pannelli di copertura, uno dei quali l'avrebbe schiacciato Infortunio mortale in un'azienda agricola in località Terrazze di Adine, ...

Giovane operaio cade da un'impalcatura e muore, tragico incidente sul lavoro LA NAZIONE

Gaiole in Chianti (Siena), cade da impalcatura: muore operaio TGCOM

Siena, cade da impalcatura: morto operaio 24enne

Infortunio mortale in un’azienda agricola in località Terrazze di Adine, nel comune di Gaiole in Chianti (Siena). Un operaio 24enne ha perso la vita dopo una caduta da un’impalcatura da un’altezza di ...

Incidente sul lavoro, morto un ragazzo di 24 anni: schiacciato da pannello, è precipitato da un'impalcatura

Tragedia nel senese, morto sul lavoro un ragazzo di 24 anni. Infortunio mortale in un'azienda agricola in località Terrazze di Adine, nel comune di Gaiole in Chianti (Siena). Un ...