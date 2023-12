Frontex | in 2023 record attraversamenti irregolari frontiere

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il numero didellenell'Unione europea da gennaio a novembreha raggiunto oltre 355.300, il livello più alto registrato dal 2016, ha dichiarato (). "Ilha visto un aumento significativo del numero didelle, che sono aumentati del 17% nei primi 11 mesi per raggiungere oltre 355.300. Questo numero ha già superato l'intero totale per il 2022, segnando il valore più alto registrato dal 2016," Lo ha affermatoin un comunicato.L`aumento è stato trainato principalmente dall`afflusso di migranti privi di documenti attraverso il Mediterraneo centrale, che è rimasta "la rotta migratoria più trafficata nel". ...

