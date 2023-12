Frenata in vetta | rallentano Juve Stabia e Casertana | ok l’Avellino nel derby con il Benevento | il Giugliano entra in zona play off

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tra le prime 6 della classe il successo arriva solo perche si aggiudica ilcontro, pari perinnel girone C di serie C 17° turno archiviato nel girone C, con un rallentamento da parte delle prime della classe. Pareggia la capolistache L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.