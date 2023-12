Fregene | beccato con la droga in casa pronta per lo spaccio | arrestato “baby” pusher

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 12 dicembre 2023) Fiumicino, 12 dicembre – I carabinieri della Stazione di, a seguito di controllo sulla pubblica via, hannoun giovane 15enne ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso di 15 g di hashish, suddivisa in involucri già preconfezionati e pronti per essere ceduti. Successiva perquisizione presso la sua abitazione, ha permesso di rinvenire altri 35 g della medesima sostanza suddivisa in dosi, oltre a denaro contante, provento dell’illecita attività die materiale per confezionamento e pesatura. Il giovane, termine formalità di rito, è stato tradotto presso il centro giustizia minorile “Virginia Agnelli” di Roma. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in ...