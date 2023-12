Freddo su tutte le regioni Giuliacci | Piogge e nevicate | ecco dove

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 dicembre 2023) Sebbene le temperature nelle ultime settimane siano scese drasticamente, c'è già chi grida al nuovo anticiclone. A pochi giorni ormai dal Natale, tutti si chiedono che tempo ci aspetta e se, come per magia, ci siano le condizioni per l'arrivo della neve. Il team del colonnello Marioprevede "novità interessanti" per il prossimo weekend. "Tra sabato 16 e domenica 17 dicembre, arriveranno correnti molto fredde" anche su buona parte della penisola italiana, spiegano gli esperti. "Nella seconda parte della settimana ritornerà il maltempo sul nostro Paese, questo grazie a un lento movimento depressionario sul Mar Ionio che attirerà venti freddi settentrionali sia sulleadriatiche che su quelle meridionali. Ilsi allargherà suleche quindi registreranno un ...