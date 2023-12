Frantic | Polanski alle prese con un giallo alla Hitchcock

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023)Con Harrison Ford, Betty Buckley e Emanuelle Seigner. Regia di Roman. Produzione Usa 1988. Durata: 2 ore LA TRAMA Un chirurgo americano giunge a Parigi colla moglie per un congresso. Ma al primo giorno in città, lei sparisce dcamera d'albergo. Ritrovarla non è facile. Il dott. non parla francese e la polizia locale si stringe nelle sp. Poco a poco l'americano si rende conto che la consorte è piombata inconsapevolmente in un intrigo internazionale. Un gruppo di terroristi l'ha prelevata per sbaglio. Il chirurgo è messo sulla strada giusta da una bella ragazza compromessa coi rapitori.fine il dott ritroverà la moglie, ma perderà la ragazza (a questo punto gli dispiacerà non poco). PERCHÈ VEDERLO Perché...