Francia | l’Assemblea nazionale ha bocciato il pacchetto immigrazione di Macron Ma il presidente respinge le dimissioni del ministro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023)ildi Emmanuel. Dal Rassemblement National (Rn) di Marine Le Pen fino alla France Insoumise (Lfi) di Jean-Luc Mélenchon, passando per socialisti, ecologisti e Les Républicains (Lr), le opposizioni francesi hanno votato lunedì 11 dicembre compatte per bocciare il progetto di legge sull’presentato dalla maggioranza presidenziale a trazioneiana. Un terremoto per il governo di Parigi, in particolare, per il ‘falco’ dell’esecutivo, ildell’Interno e principale promotore della legge, Gérald Darmanin. Convocato in serata all’Eliseo, quest’ultimo ha rassegnato le, che però le ha subito respinte. Il capo dello Stato, ha quindi chiesto alla premier, Elisabeth ...