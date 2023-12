FOTO Festa di Natale per lupi | D’Agostino | “L’obiettivo è chiaro”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCena diper l’Avellino. Il club a Villa Miele ha incontrato gli sponsor verso le festività. Presente lo staff dirigenziale al gran completo e tutta la squadra. Eccezion fatta per il direttore Giorgio Perinetti che per ovvi motivi legati al lutto di qualche giorno fa non ha partecipato. A prendere la parola anche il sindaco di Avellino, Gianluca: “Quest’anno la parola è una sola, Serie B. Non conosciamo alternative”. La parola passa al condottiero della squadra, Michele Pazienza: “Dopo queste emozioni e vi assicuro che questi ragazzi vivono di emozioni, di passione, volevo aprire una parentesi e riguarda quanto sentito perché qui nessuno vuole dire, ma tutti dicono e parlano di quello che è, di quello che si vorrebbe raggiungere, però alla fine se ne parla sempre troppo – sottolinea – ...