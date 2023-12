Formia Rocambolesco inseguimento in centro | 27enne in manette | denunciata una coppia di minorenni

Leggi su temporeale.info

(Di martedì 12 dicembre 2023)– E’ finito inilche – sabato sera – ha speronato l’auto dei Carabinieri della stazione di Itri, impegnati in servizi di controllo del territorio, per poi dar vita ad unper le vie delcittadino. La pattuglia dei militari dell’Arma passando in via Rubino aveva notato il L'articolo Temporeale Quotidiano.