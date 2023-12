Formazioni ufficiali Inter-Real Sociedad | pronostico marcatori | ammoniti e tiratori

Leggi su ilveggente

(Di martedì 12 dicembre 2023), ledella sfida in programma a San Siro. Le ultime dritte sulla gara di Champions. Reduce da un filotto di risultati utili consecutivi strepitoso, l’di Simone Inzaghi vuole completare al meglio il suo percorso nella fase a gironi di Champions League. Alla luce del pareggio maturato sul campo del Benfica, i nerazzurri per centrare il primo posto nel girono non hanno alternativa alla vittoria. I padroni di casa, dunque, vogliono scavalcare con un colpo di reni proprio la, che all’andata mise in difficoltà i meneghini, salvati dal sigillo sul finale di gara di Lautaro ...