Formazioni ufficiali Inter-Real Sociedad | le scelte dei due allenatori

(Di martedì 12 dicembre 2023) Alle 21 scenderanno in campoin una sfida valida per i gironi di Champions League. Ecco leAlle 21 scenderanno in campoin una sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Ecco le(3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.(4-4-2) Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Zakharyan, Merino, Zubimendi, Oyarzabal; Sadiq, Kubo. Allenatore: Imanol Alguacil. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24

Formazioni ufficiali Napoli - Braga, le scelte dei tecnici

Alle 21 scenderanno in campo Napoli e Braga in una sfida valida per i gironi di Champions League. Ecco leAlle 21 scenderanno in campo Napoli e Braga in una sfida valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Ecco le. NAPOLI (4 - 3 - 3): ...

Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali GianlucaDiMarzio.com

Manchester United-Bayern, le formazioni ufficiali: ten Hag si affida a Hojlund, sfida con Kane TUTTO mercato WEB

Napoli-Braga: Osimhen titolare, Natan confermato a sinistra

In difesa Juan Jesus preferito a Ostigard, gioca lui al fianco di Rrahmani. Mazzarri anche in Champions si affida ai titolarissimi ...

Champions League - Napoli-Braga, le formazioni ufficiali: Mazzarri sceglie Osimhen e Kvara, Natan terzino

CHAMPIONS LEAGUE - Le scelte ufficiali di Walter Mazzarri e Artur Jorge per Napoli-Braga, sfida al Diego Armando Maradona valida per l'ultima giornata del Giron ...