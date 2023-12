Formazioni ufficiali Copenaghen-Galatasaray | Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 12 dicembre 2023)si sfideranno nell’ultima partita della fase a gironi di. Il Gruppo A è ancora apertissimo. Dietro al Bayern Monaco già primo e qualificato, ci sono proprio i danesi e i turchi appaiati a 5 punti con il Manchester United a 4. Il pareggio, in caso di non vittorie dei Red Devils, premierebbe il. Calcio d’inizio alle 21.: in attesa: in attesa SportFace.