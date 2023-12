Follia in Turchia | presidente prende a pugni l’arbitro | arrestato e campionato sospeso | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 12 dicembre 2023) Momenti dinel massimoturco. Il riferimento è alla partita tra Ankaragucu e Rizespor, valida per il posticipo della 15ª giornata. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol realizzati da Olimpiu Vasile Morutan dopo 14 minuti e il pareggio di Adolfo Gaich a tempo quasi scaduto. Al fischio finale ildell’Ankaragucu è sceso in campo e ha aggredito: il direttore di gara è stato colpito con un colpo al volto. Secondo i media turchiè stato trasportato in ospedale con l’occhio gonfio. Il ministro dell’interno turco ha annunciato l’arresto di tre uomini, tra cui ildell’Ankaragucu. La Tff ha annunciato il rinvio delle partite delturco a tempo ...