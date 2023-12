Fognini e Pennetta | altri eredi in arrivo | è successo all’improvviso

Leggi su ilveggente

(Di martedì 12 dicembre 2023), i due tennisti sono in ottima compagnia: l’elenco si è allungato ancor di più, che felicità. Avete mai provato a contare le coppie nate sui campi da tennis? Vi sorprenderebbe scoprire quanti amori siano sbocciati sotto rete e quanti campioni abbiano iniziato un percorso di vita insieme dietro le quinte del circuito maggiore. Fabioe Flavia(Instagram) – Ilveggente.itQuella formata da Fabioe Flaviaè, senza ombra di dubbio, una delle più longeve. I due atleti sono convolati a nozze nel 2016 e hanno messo su famiglia senza pensarci troppo. Non sono i soli, in ogni caso, ad essersi innamorati tra un appuntamento e l’altro del Tour. Si pensi a Gael Monfils ed Elina Svitolina, ad esempio, oppure a Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa, che ...