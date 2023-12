Fiumicino | il Pd “sconcertato” contro Giua Cutolo | “Pensassero al bilancio”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 12 dicembre 2023), 12 dicembre 2023 – “C’è una dichiarazione di Valentina, fatta in commissione ed indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco, per lasciare il gruppo del Pd. In merito a questo non facciamo nessuna considerazione e, per il momento, non facciamo nessuna dichiarazione. Il Pd? Pensasse al”. Così il capolista dilibera, Claudio, intercettato da ilfaroonline.it, sull’ingresso nella lista della consigliera. La diretta interessata, evidentemente infastidita, è stata raggiunta telefonicamente e ha così glissato sulla questione: “Non ho nessuna dichiarazione da fare e non ho inviato nessun comunicato stampa. Quando avrò qualcosa da dire, contatterò tutta la stampa e lo saprete“. La notizia è stata data dalla consigliera regionale ...