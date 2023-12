Fiorentina | Barone | “Chiederò di prorogare l’inizio dei lavori al Franchi finché non sarà pronto lo stadio Padovani”

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il direttore generale dellaJoeha parlato al termine di un incontro a tre svoltosi questa mattina a Palazzo Vecchio alla presenza anche dei sindaci di Firenze ed Empoli: “I temi sono il restauro dello, e i tempi di realizzazione. Inoltre bisogna vedere dove andremo a giocare durante i. Ci sono 150 milioni messi a disposizione per il restyling delloe non bisogna perderli, forse bisogna spostare certilodiventerà realtà. Losia al sindaco Nardella che al governo“. Nell’incontro si è parlato anche dell’ipotesi che lapossa andare a giocare alloCastellani di Empoli ...

"Comunque sono soddisfatto su tutto il lavoro che stiamo facendo, e lo è anche Rocco Commisso"

Al termine dell'incontro a Palazzo Vecchio con il sindaco di Firenze Dario Nardella e il sindaco di Empoli Brenda Barnini, il dg della Fiorentina Joe Barone ha rilasciato ai media presenti - ...