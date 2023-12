Festival della Parola Politica | Casucci | Offrire l’ossigeno di una speranza

Leggi su ildenaro

(Di martedì 12 dicembre 2023) Fosche nubi ma anche raggi di sole nel cielodemocrazia descritti alLa‘Cura’, promosso dall’Associazione Communitas, che ha visto per tre giorni, negli spazi di IAV-In Arte Vesuvio – alternarsi persone e associazioni per la costruzione di una reale svoltaall’insegna dicivismo, solidarietà, condivisione e sostenibilità. “Dalemerge un messaggio di vitalità del tessuto sociale, una voglia delle persone che esprimono i differenti territori regionali di esserci e proclamarsi parti integrantiloro storia – dice Felice, promotoreRassegna che per tre giorni si è articolata in intensi confronti sulla‘Cura’ -. A queste persone, incarnate dal ...