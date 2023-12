Festeggiano senza autorizzazione | due persone denunciate

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Forino, in occasione dei festeggiamenti della ricorrenza dell’Immacolata, hanno predisposto una serie di controlli finalizzati alla salvaguardia della salute pubblica e alla sicurezza dei cittadini Nel corso dei servizi, i militari operanti, unitamente a personale Carabinieri Forestali di Forino e personale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Avellino, hanno accertato in uno stabile privato, non adibito ad attività commerciale, l’organizzazione di un pranzo spettacolo, con annessa tombolata e orchestrina con ticket di ingresso. I militari, agli esiti dei controlli effettuati, verificavano la prenell’improvvisato locale, di un centinaio di commensali quali partecipanti all’evento, ma soprattutto accertavano la somministrazione di alimenti e bevande in condizioni igienico-sanitarie non conformi ...