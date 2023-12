Feste di Natale in musica al Nuovo Teatro Sancarluccio con le Ebbanesis

(Di martedì 12 dicembre 2023) Allediincon ledal 14 al 29 dicembre 2023 e ancora per il 1° gennaio 2024.diinal, dove dal 14 al 29 dicembre e ancora per il 1°gennaio 2024, saranno di scena le “” con il loro concerto “Beksteig”.

Natale, con Santa Lucia primi regali per 330 mila bambini in Lombardia

Oltre 330 mila bambini in Lombardia aspettano il 13 dicembre per scartare in anticipo i regali delleche però al posto di Babbosono portati da Santa Lucia, secondo una tradizione fortemente radicata in alcuni territori da Bergamo a Brescia, da Cremona a Mantova fino a Lodi. E' quanto ...

Meteo: bianche notizie per le feste di Natale Meteo Giornale

L'evoluzione del tempo durante le FESTE di NATALE: come sempre riecco il SUPER ANTICICLONE ma... MeteoLive.it

Covid e influenza, il picco in Piemonte entro fine anno: "I vaccinati sono oltre 800.000"

Le azioni messe in campo dalla Regione Salvare le feste tra Natale e Capodanno, proteggendo i cittadini piemontesi dall’arrivo combinato di influenza e Covid. E’ questo l’obiettivo della Regione ...

''Lo shopping a Lecce è una festa'', campagna di Comune e DUC a sostegno del commercio

Manifesti, inserzioni e contenuti social sponsorizzati per invitare i cittadini leccesi e della provincia a scegliere il commercio locale per i propri acquisti.