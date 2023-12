News su Festa di Santa Lucia: storia, curiosità e tradizioni

Perché Santa Lucia è la Patrona di Antignano Vivi Antignano lo spiega in un incontro

L'Associazione Vivi Antignano ha infatti voluto accompagnare le celebrazioni religiose per la, in onore della, organizzando in collaborazione con la Parrocchia, questo incontro per ...

Un cammino di luce per prepararsi alla festa della titolare. Tutto pronto per Santa Lucia Diocesi di Lecce

Santa Lucia, la festa della luce. Ma il 13 dicembre non è il giorno più corto LA NAZIONE

Grande Fratello, le pagelle: Ricci e Varrese come Anastasia e Genoveffa (voto 3), il colpo d’ascia di Mughini (voto 8)

La ventiseiesima puntata del “papà di tutti i reality” ha l’ego a fior di pelle: Rosanna Fratello si pensa regina Elisabetta, mentre Ricci e Varrese s’atteggiano ad Anastasia e Genoveffa contro Beatri ...

Mercatini di Santa Lucia al Comprensivo 5

L’istituto comprensivo 5 è di nuovo pronto ad allietare con cori e profumi il parco di Sante Zennaro, nella annuale ricorrenza dei mercatini di Santa Lucia. L’appuntamento è venerdì 15 dicembre, dalle ...