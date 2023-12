(Di martedì 12 dicembre 2023) Lunedì 18, a partire dalle ore 21.00, aldi(Via Trento, 14) si terrà ladidiImprese, aperta a tutti gli imprenditori associati. Sarà un’occasione allegra e conviviale, allietata da un dj set, durante la quale ci si scambieranno gli auguri per un buone un 2024 ricco di soddisfazioni. Come da tradizione, laaperta ai soci sarà preceduta, nel pomeriggio, da una cerimonia riservata durante la quale il presidente Giacinto Giambellini e il direttore Stefano Maroni consegneranno i riconoscimenti agli imprenditori “senior” e “junior” e ai dipendenti dell’associazione. Con il Premio Fedeltà Associativa “Un artigiano è per sempre” saranno premiate le aziende tesserate ...

News su Festa di Natale di Confartigianato Bergamo e artigiani premiati: il 18 dicembre al “Capogiro” di Curno

Arriva a Milano l'ultimo appuntamento dell'anno con Forketters

... tra proposte enologiche di varia natura e il sapore intenso del tartufo, promette di regalare unaditutta da assaporare, come sempre nel segno della condivisione che sempre ...

Feste di Natale: i parchi dei divertimenti diventano magici SiViaggia

Natale a Milano: 12 hotel e ristoranti dove vivere l'atmosfera delle feste Vanity Fair Italia

Raid al teatro Augusteo gang di incappucciati ruba l’albero di Natale

Si sono presentati, incappucciati e violenti, hanno afferrato il grande abete natalizio nell’atrio del teatro Augusteo e hanno iniziato a trascinarlo via. Quando la cassiera ha iniziato ...

Storie e tradizioni col Fai. Ecco ’Racconti di Natale’

Non solo chiese, palazzi, costruzioni e monumenti: per il Natale 2023 la missione del Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano - si accende di dolcezza e nostalgia e guarda all’immenso patrimonio di usi, c ...