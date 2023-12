Federica Pellegrini tra carriera e amore | poi le paure sul futuro di sua figlia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 dicembre 2023)e Matteo Giunta diventeranno genitori tra pochi giorni. La nuotatrice è stata intervistata da Vanity Fair sulla sua gravidanza, il parto imminente ma anche sul suo addio alla suaagonistica avvenuto due anni fa. Le parole disulla suae suo marito Durante l’ intervista la nuotatrice ha spiegato quanto possa essere difficile abbandonare qualcosa che è stata il centro della tua vita. Laha poi anche spiegato come il suo allenatore e marito Matteo Giunta ha preso questa sua decisione: “Non è mai semplice: fai per vent’anni una cosa in cui sei la più forte, in cui ti senti super centrata, dove sembra che tutto il mondo ti dice che devi fare quello, non hai dubbi. Sei abituata che il tuo corpo ...