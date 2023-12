“FdI viri a destra in Europa e si prenda il Veneto” Parla Donazzan | meloniana d’antan

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 12 dicembre 2023) Sarà la sbornia dei numeri. “Oltre le aspettative”. La fame di elezioni. “Fondamentali, per l’Ue e per il”. Eppure Elenasente che il momento è propizio. “Brava Gio... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti