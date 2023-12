(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "L'invito diadè unal', perché significa invitare colui che dice che va appeso a testa in giù il premier di una Nazione, la Spagna, con cui dobbiamo fare alleanze ad esempio per cambiare il Patto di stabilità". Lo ha affermato il capo delegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando, ospite di 'Agorà' su Raitre.

News su Fdi: Benifei, 'Abascal ad Atreju scelta contro Italia'

Conte evoca Berlinguer e sfida il Pd di Schlein. Ma lei marca la premier

... la kermesse di(i dem invece hanno affittato i Tiburtina Studios, parleranno Pina Picierno, Peppe Provenzano, Brando, Enzo Amendola, Rosy Bindi e Gentiloni, nella mattinata successiva ...

Ultimo'ora: Fdi: Benifei, 'Abascal ad Atreju scelta contro Italia' La Svolta

Fdi: Benifei, 'Abascal ad Atreju scelta contro Italia' Civonline

Premio Sacharov. Un evento da Roma per seguire la diretta

Da Strasburgo interverranno la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno e gli eurodeputati, Salvatore De Meo (Ppe-FI), Brando Benifei (S&d-Pd), Nicola Danti (Renew-Iv), Rosa D'Amato ...

All'ambasciata italiana a Bruxelles si dibatte il futuro dell'Ue

Quali sfide aspettano l'Europa dopo le elezioni di giugno Molte, forse troppe. Ma serve trovare un minimo comun denominatore ed è l'obiettivo dell'evento di Eunews 'How Can We Govern Europe', arriva ...