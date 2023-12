Fatebenefratelli | due giorni dedicati alal simulazione in emergenza materno-fetale

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMartedì 12 (ore 13.30) e mercoledì 13 Dicembre (ore 8.30), presso la sala convegni dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesùdi Benevento, si terrà una duededicata al tema “LAIN”. L’ostetrica è imprevedibile, drammatica, multifattoriale, accompagnata da un corredo emotivo ed affettivo che rende più difficile il lavoro dei sanitari. Per ridurre le complicanze più gravi e la mortalità è necessario parlare tutti lo stesso linguaggio: da qui l’importanza della formazione dell’intera equipe di sala parto. L’obiettivo primario del corso è quello di ottimizzare percorsi diagnostici e terapeutici per aumentare la sicurezza delle pazienti e la qualità delle cure attraverso il confronto ...

... parla frate Lorenzo Priuli dell'ordine del, in videocollegamento dal Benin. "Da ... Oggi siamo soloitaliani ma ci sono 54 frati africani, impiegati nel campo medico a tutti i ...

L’«Emergenza freddo» della Caritas diocesana per la prima volta si apre nell’Asilo notturno Pampuri dei Fatebenefratelli, in via Flero, e in collaborazione con i frati. Fino allo scorso anno Caritas ...