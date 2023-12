Farmaci | Omeoimprese | “Bene Governo | nuove tariffe tutelano comparto omeopatia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 12 dicembre 2023) Nencioni: "Esecutivo dimostra sensibilità verso settore provato da rincari ma che non può competere con farmaceutica tradizionale" Con l’entrata in vigore del 'decreto' fortemente sostenuto dal ministero della Salute, iomeopatici in commercio andranno soggetti ad una rimodulazione tariffaria che va incontro alle esigenze di un tessuto imprenditoriale che, in Italia, è composto