Farmaci | i 200 che non possono mancare in Europa

(Di martedì 12 dicembre 2023) La Commissione ha stilato l'elenco dei medicinali critici, per evitare carenze future, garantire la continuità della catena di approvvigionamento e rafforzare il settore manifatturiero farmaceutico europeo

Farmaci critici: oltre 200 principi attivi nell'elenco stilato dalle istituzioni europee AboutPharma

Moment 200 compresse (ibuprofene), antinfiammatorio The Wom Healthy

Farmaci orfani, Ossfor: Italia seconda in Europa con 50 terapie disponibili

A guidare questa speciale classifica c'è la Germania, dove i farmaci orfani disponibili sono 55. ROMA - Ottime notizie per l'Italia sul fronte dei farmaci orfani: con 50 disponibili all'inizio del ...

Dal paracetamolo all’insulina, a Bruxelles arriva il primo elenco di farmaci critici

Bruxelles - Paracetamolo, antibiotici come l'amoxicillina, insulina, vaccini per malattie comuni e ansiolitici come il diazepam. Sono solo alcuni degli ...