Famo alla romana | sai perché si dice così? Significato e origine di questo modo dire molto diffuso

Leggi su funweek

(Di martedì 12 dicembre 2023) Anche a chi non è di Roma, sarà capitato prima o poi di pagare. Ma cheha questa espressione e da cosa deriva? Le spiegazioni, in cui si è prodigata anche l’Accademia della Crusca, sono molteplici e potrebbero far riferimento a diverse tradizioni. Pagare: ilsecondo il Grande Dizionario della Lingua Italiana Illetterale di “pagare” o “fare” è ampiamente noto, ovvero “spartire equamente fra amici una spesa comune” che di solito è relativa a un pranzo o a una cena. LEGGI ANCHE: — Fare il portoghese,sie cosa c’entra il Teatro Argentina? >> Secondo ...