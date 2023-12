F1 | Davide Brivio lascia Alpine | per lui possibile ritorno in MotoGp

Leggi su sportface

(Di martedì 12 dicembre 2023) Dopo gli addii del ‘Team Principal’ Otman Szafnauer e del ‘ds’ Alane Permane, anche. Il team di F1 ha annunciato che la separazione avverrà attraverso una risoluzione consensuale per permettere al manager italiano di perseguire altre opportunità di carriera.ha commentato la separazione così: “L’avventura inè un capitolo della mia carriera di cui vado orgoglioso. Ringrazio la scuderia per l’opportunità e auguro tanti successi e fortune in futuro“. Per il manager italiano si profila unin. SportFace.