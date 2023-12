Ezio Mauro | La sinistra sappia che la pace a tutti i costi è un’usurpazione

(Di martedì 12 dicembre 2023) L’ex direttore di Repubblica ci concede un’intervista memorabile: “La guerra chiama in causa anche noi e ci chiede se siamo all’altezza dei nostri valori. Sulle conseguenze dell’abdicazione dei principi democratici nessuno si esprime. Laè sacra, ma vogliamo fondare il nuovo secolo sull’arbitrio e il sopruso?”

Città di Civitavecchia - Premio Eugenio Scalfari, domani premiazione dei vincitori

Non è per caso che a presiedere la giuria sia, per il suo profondo legame con Scalfari e con La Repubblica, e che della giuria facciano parte figure di grande prestigio del giornalismo e ...

Ezio Mauro: "è la crisi l'incubatrice dell'autoritarismo" RaiNews

Inizio alle 18 al Teatro Comunale Traiano dell'iniziativa organizzata dalle associazioni culturali cittadine Spazioliberoblog, Book Faces, Blue in the Face CI ...