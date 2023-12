Europee | si stringe sui posti per Bruxelles

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 12 dicembre 2023) La Lega risponde al servizio della trasmissione Report che annuncia il generale Roberto Vannacci candidato alle prossime elezionicon il partito di Matteo Salvini addirittura con il beneficio di un paracadute da “due-trecentomila euro” nel caso di mancata elezione: “È totalmente falso, temiamo che la vostra fonte sia la stessa di tante altre inchieste fantasiose finite nel nulla, come i presunti finanziamenti russi”, fanno sapere da via Bellerio. Nonostante manchino ancora diversi mesi alle prossime elezioniall’orizzonte si stagliano già i primi nomi Durante la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci l’ex maresciallo Domenico Leggiero ha raccontato che una candidatura a Vannacci sarebbe stata offerta anche da Fratelli d’Italia per bocca del ministro alla Difesa Guido Crosetto (prima dell’uscita del discusso libro Il mondo al ...