EuroJackpot oggi 12 dicembre 2023 | i numeri vincenti dell’estrazione di martedì

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 dicembre 2023) Estrazione12. Combinazione vincente dell’, quali sono iestratti12? Per conoscere quali sono ie verificare se avete vinto, basta collegarsi al nostro sito a partire dalle ore 20:30 di questa sera. Monitoreremo per voi l’estrazione, inserendo in tempo reale i. Il montepremi milionario cresce costantemente.vincite Nell’ultima estrazione di venerdì 8sono stati vinti 11.690.505 euro. E questa sera torna l’appuntamento fisso, puntuale e immancabile con ...