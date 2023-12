Esproprio proletario | riempirli di tasse Cremaschi delira | Annalisa Chirico lo asfalta | basta una frase | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) "I poveri ci sono perché ci sono i ricchi. E i poveri aumentano quando i ricchi aumentano la loro ricchezza". Giorgiomette subito in chiaro le cose in collegamento con David Parenzo a L'aria che tira su La7. Si parla disi capisce che sarà una lunga mattinata con l'ex segretario della Fiom/Cgil, oggi in politica con Potere al popolo. "Se si vuole redistribuire la ricchezza bisogna toccare i ricchi - prosegue nella sua intemerata -. Siamo un mondo che si è abituato alla strafottenza della ricchezza e alla sua impunità. Adriano Olivetti, che era un grande imprenditore, sosteneva che il massimo di differenza tra il livello più alto e il livello più basso di stipendi in azienda doveva essere 5 volte, oggi siamo a 500, 1.000 o 2mila". "I governanti spesso dicono 'non ci sono i soldi'. L'ultimo è stato il presidente ...