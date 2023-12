Elon Musk ad Atreju? Spunta il nome di ‘mr X’per la festa di Fratelli d’Italia

(Di martedì 12 dicembre 2023) (Adnkronos) – C'è un solo 'mister X' e il suo. Sarebbe proprio il patron di Tesla e proprietario di Twitter (poi ribattezzato X, appunto) il misterioso superospite atteso sabato 16 dicembre ad '', ladid'Italia in programma a Castel Sant'Angelo dal 14 al 17 dicembre. Il suo

√ Il fenomeno Shygirl in arrivo in Italia

Tra le sue influenze musicali la femcee cita Madonna (che ha omaggiato campionanto "Don't tell me" in "Shlut"), Aphex Twin e Björk, ma dice: "Vorrei collaborare conper creare un nuovo chip ...

Chi è Alex Jones, il cospirazionista che Elon Musk ha riportato su X WIRED Italia

Bill Gates non risparmia critiche a Elon Musk Punto Informatico

Elon Musk ad Atreju Sarebbe lui il 'mr X' superospite della festa di Fdi

C'è un solo 'mister X' e il suo nome è Elon Musk. Sarebbe proprio il patron di Tesla e proprietario di Twitter (poi ribattezzato X, appunto) il misterioso superospite atteso sabato 16 dicembre ad ...

Elon Musk ad Atreju, l’ospite segreto della festa dei giovani della destra

Elon Musk ad Atreju, sarebbe lui l’ospite segreto della festa dei giovani della destra. Per tanto tempo si erano scatenate congetture, «chi sarà il personaggio misterioso che verrà ad Atreju 2023»: l ...