Elmas | “Non facciamo calcoli” | poi la rivelazione la tripletta promessa da Osimhen

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 12 dicembre 2023) Cresce l’attesa per Napoli – Braga che tra pochi minuti si sfideranno allo Stadio Maradona. Nel pre partita ha parlato. Il Napoli si gioca gran parte della stagione questa sera davanti ai propri tifosi. Gli azzurri devono necessariamente conquistare gli ottavi di finale. Sarebbe molto importante, inoltre, conquistare il passaggio del turno con una vittoria che al Maradona manca addirittura dal 27 settembre scorso. Le parole dinel pre partita di Napoli-Braga Walter Mazzarri si è affidato ai suoi titolarissimi. Victor, nonostante il viaggio lampo in Marocco sarà il centravanti titolare degli azzurri. EljifNapoli – Spazionapoli.it 12122023A centrocampo, invece, ci saranno Lobotka, Anguissa e Zielinski. Nessuno spazio, dunque, per Eljiftra i titolari. Ai microfoni di ...