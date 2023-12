Elisabetta Canalis | in bikini anche in inverno | gli scatti della sua nuova campagna

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 12 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con unaavventura? L’indiscrezionetorna ad incantare i propri fan sui social. Infatti, sul proprio profilo Instagram, l’affascinante showgirl e moha condiviso un post in cui troviamo uno scatto e un video su una spiaggia da sogno. In questi, laindossa un elegantissimo e sottilissimofirmato Wiki Woxer ed è davvero in splendida forma. Questi, inoltre, sono un’anticipazione, potremmo dire un piccolo spoiler, fruttocollaborazione...