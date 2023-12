Elezioni provinciali | Forza Italia | confermata la leadership del partito nella coalizione di centrodestra

ASIA/INDONESIA - Passi e rischi nella fragile democrazia indonesiana, mentre la nazione si incammina verso il voto

... crollato nel 1998, la giovane democrazia Indonesia si prepara allepresidenziali , ... clausola aggirata con una misura "ad hoc" che pone una eccezione per sindaci e capi(come ...

Elezioni provinciali a Cosenza, Diana: nessuna traccia di candidati Pd dell'area Pollino-Esaro Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

Elezioni provinciali. Bene Zinzi, Iodice e Mastroianni mentre Fdi fa un passo indietro CasertaNews

Sindaco e gruppi di maggioranza: "Da Limatola solo chiacchiere e campagna elettorale"

Grosseto: «“C’è un tempo per ogni cosa”. Non è il caso di scomodare la Bibbia, ma caro Presidente, ti invito a una approfondita lettura, e riflessione, del Sacro testo. Comprenderai allora che far rid ...

Frosinone, De Angelis (Pd): "In politica con la grinta di sempre, il modello delle Provinciali per ricostruire il centrosinistra»

Tra un paio di mesi rassegnerà le dimissioni da presidente del Consorzio industriale del Lazio per lasciare spazio al commissario straordinario che sarà nominato dalla ...