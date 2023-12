EFA 2023 | i vincitori | “Anatomia di una caduta” sbanca | “Io capitano” a mani vuote

Leggi su velvetmag

(Di martedì 12 dicembre 2023) Nella serata di sabato 9 dicembre si è tenuta la cerimonia di premiazione degli EFApresso l’Arena Berlin, nella capitale tedesca. In lizza per i premi principali, quello per il Miglior Film Europeo e la Miglior Regia, anche Matteo Garrone con Io. Di seguito, ecco i. Dopo l’annuncio delle candidature, avvenuto lo scorso novembre, nella serata di sabato 9 dicembre si sono tenuti gli European Film Awards(EFA). Vincitore indiscusso della serata è statodi unadi di Justine Triet. Il film, che ha conseguito la Palma d’Oro in occasione del Festival di Cannes, ha portato a casa i premi principali, riuscendo a spuntarla sul nostrano Iodi Matteo Garrone, che comunque continua a ...