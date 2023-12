Edizioni del Roveto | acceso un fuoco culturale ad Aprilia con libri | poesia e progetti editoriali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 dicembre 2023) Adè andata in scena la presentazione ufficiale della nuova casa editrice delledel. Ledelinaugurano il loro percorso con un entusiasmo palpabile e un caloroso plauso unanime da parte di una folla numerosa. La presentazione della nuova Casa Editrice, tenutasi domenica 10 u.s. presso la Sala Minerva dell’Hotel Enea ad, è stata un momento di grande significato. Presentata adla casa editrice delledelL’incontro, condotto dal Dott. Giampiero Fontana, Ufficiale dell’Esercito ed ex Sindaco di Grottaferrata, nonché Portavoce delledel, è stato arricchito dagli interventi di illustri ...