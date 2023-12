(Di martedì 12 dicembre 2023) L’industria videoludica è sempre alla ricerca di nuove frontiere da esplorare, e un’indiscrezione recente proveniente da un insider dell’industria ha fatto emergere una prospettiva allettante: Electronic Arts potrebbe aver gettato le basi per una tecnologia che potrebbe ridefinire il concetto stesso di esperienza di gioco personalizzata. Avete già saputo del brevetto di Nintendo su una nuova console portatile? I doppiatori dei giochi EA saranno istessi? Secondo quanto trapelato dal portale Insider, il gigante EA sembra aver brevettato un sintetizzatore vocalerio, progettato per trasformare le parole deiin dialoghi in-game. Questo potrebbe consentire aidi diventare doppiatori, dandoaidei ...

News su EA Rivoluziona il Gaming: Dai Giocatori la Voce dei Personaggi nei Videogiochi

Università, Donne e Stem: informatica e nuove tecnologie a servizio mondo senza limiti genere

Ciòla gestione delle risorse umane, offrendo avanzati strumenti di formazione e ... insignita del Premio Cybersecurity Woman of the Year 2022 Diana Fallarino,platform tech lead ...

3D-GPT crea scene tridimensionali da un testo: l'AI rivoluziona gaming e cinema HDblog

Il Metaverso e il Modello Play-To-Earn che finanzia e rivoluziona il mondo del Gaming on line Assodigitale

Mantle Rivoluziona la Blockchain Ethereum debutta con il botto Il Nuovo Protocollo di Liquid-Staking

LEGGI ANCHE Studio rivela che il 40% dei sudafricani è familiare con il concetto di Web3 e ritiene che possa rivoluzionare il sistema finanziario L’introduzione di Mantle LSP non è solo un passo ...

Fortnite, l'evento "The Big Bang" potrebbe rivoluzionare i videogiochi

L'evento The Big Bang di Fortnite assomiglia sempre più a qualcosa che potrebbe divenire Ready Player One. Non solo gli appassionati hanno assistito a un'incredibile avventura attraverso dimensioni pa ...