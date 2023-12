Dybala salta il Napoli | lesione al flessore della coscia sinistra

(Di martedì 12 dicembre 2023) Pauloè uscito dal campo dopo venticinque minuti nel match tra Roma e Fiorentina in seguito a un infortunio. Come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio: “La partita di Pauloè durata solo 25 minuti. Il calciatoresquadra di Jose Mourinho ha subito un infortunio che lo ha costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco. L’argentino nella giornata di martedì 12 dicembre si è sottoposto a nuovi esami strumentali. Esami che hanno confermato unaal. L’argentino sarà fuori tre settimane circa e salterà le gare controe Juventus”. LUKAKU, INVECE,SOLO IL BOLOGNA: Romelu Lukaku, espulso nel finale di Roma-Fiorentina, salterà la sfida di campionato ...

