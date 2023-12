Ducati festeggia il trionfo mondiale all’Unipol Arena

Leggi su modaemotorimagazine

(Di martedì 12 dicembre 2023)e Pecco Bagnaia per la prima volta nella sua storia diin MotoGP vincono due titoli piloti consecutivi e il 15 dicembrecelebrerà questo nuovo traguardodi Bologna La passione sfrenata dei tifosi dellatrova ancora una volta il suo culmine il prossimo 15 dicembre, quando l’Unipola Bologna si trasformerà nella cornice perfetta per celebrare la vittoria delin Moto Gp ottenuta da Francesco Bagnaia. La ‘Rossa’ di Borgo Panigale, già al centro dimenti memorabili in passato, promette un evento indimenticabile che unisce sport, spettacolo e sorprese. , diversamente da quanto accaduto in precedenza, quest’anno l’Unipolsarà la location ...